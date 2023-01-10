Окупанти обстріляли Нікопольщину з "Градів" та важкої артилерії

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 10 січня окупанти завдали ударів з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольщині.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"9 годин тривоги і удари "Градами" та важкою артилерією. Росіяни двічі за ніч обстріляли Нікопольський район", - зазначив Резніченко.

За його словами, під ворожий вогонь потрапила Марганецька громада. Туди прилетіли понад 30 смертоносних снарядів.

Очільник області повідомив, що жертв серед цивільного населення немає.

Наслідки ударів з’ясовуються. Є руйнування - пошкоджені будинки та кафе.

Напередодні окупанти ударили по двох громадах - Червоногригорівській та Мирівській. Ворог скерував туди щонайменше десяток снарядів.