Окупанти обстріляли Нікопольщину з "Градів" та важкої артилерії: випустили понад 30 снарядів

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 19 січня окупанти обстріляли з важкої артилерії та "Градів" Нікопольщину.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

""Градами" та важкою артилерією обстріляли росіяни Нікопольщину цієї ночі. Понад 30 смертоносних снарядів прилетіли у дві громади - Червоногригорівську та Марганецьку", - зазначив він.

За його словами, внаслідок ворожих обстрілі пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. З’ясування наслідків ще триває.

Очільник області повідомив, що жертв серед цивільного населення немає.

Зазначимо, напередодні понад два десятки ворожих снарядів прилетіли у дві громади - Марганецьку та Червоногригорівську.