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Окупанти обстріляли Нікопольщину з "Ураганів", "Градів" та важкої артилерії: постраждала 8-річна дівчинка
Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 22 грудня окупанти завдали ударів з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольщині.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Росіяни усю ніч тероризували дві громади Нікопольщини - Червоногригорівську та Марганецьку. Випустили по мирних мешканцях понад 50 снарядів", - зазначив Резніченко.
Він додав, що у Марганці постраждала 8-річна дівчинка. Вночі її госпіталізували. Медики надали допомогу і ранком дитину виписали.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У місті пошкоджені до двадцяти приватних будинків та господарських споруд, кілька автівок і чотири електромережі.
У Червоногригорівській громаді один будинок зруйнований, двадцять - понівечені. Побиті з десяток господарських споруд, автівки, обірвані шість ліній електропередач.
Зазначимо, що у ніч на 21 грудня Марганецька та Червоногригорівська громади знову біли обстріляні: тоді було пошкоджено близько десяти будинків, дві господарські споруди, автотранспорт, лінії газо- та електромережі.
В ніч на 19 грудня у Марганці російські снаряди пошкодили понад 20 приватних будинків та господарських споруд, дитячо-юнацьку спортивну школу, ліцей, школу мистецтв та адмінбудівлю, а також електромережі.