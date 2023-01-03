Окупанти обстріляли Нікопольщину з "Ураганів" і важкої артилерії

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 3 січня окупанти завдали ударів з "Ураганів" та важкої артилерії по Нікопольщині.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Не вщухають обстріли Нікопольщини…Двічі за ніч район зазнав атак російських "Ураганів" та важкої артилерії", - зазначив він.

За його словами, понад 20 снарядів прилетіли у Нікополь та Покровську громаду.

Очільник області повідомив, що жертв серед цивільного населення немає.

Представники ДСНС продовжують обстеження уражених територій - з’ясовують наслідки атак.