Окупанти обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 9 січня окупанти завдали ударів з важкої артилерії по Нікопольщині.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Не вщухає нічний терор Нікопольщини. Росіяни двічі обстріляли район з важкої артилерії", - зазначив Резніченко.

За його словами, під ворожим прицілом опинилися дві громади - Червоногригорівська та Марганецька. Ворог скерував туди щонайменше десяток снарядів.

Очільник області повідомив, що жертв серед цивільного населення немає.

Наслідки ударів з’ясовуються.

Напередодні окупанти ударили по двох громадах - Червоногригорівській та Мирівській. Туди прилетіли з півтора десятки снарядів.