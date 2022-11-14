Окупанти обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпропетровської області. Вночі 14 листопада окупанти обстрілювали Нікопольський район.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Били по Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Направили туди понад 60 снарядів з "Градів" та важкої артилерії. Попередньо, люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

За його словами, у Марганці пошкоджено лінію електропередач, що живить насосну станцію водоканалу. 45 тисяч родин у самому Марганці та навколишніх селищах і селах лишилися без води. Енергетики працюють - лагодять лінію, щоб запустити станцію.

Крім того, російські снаряди понівечили й будівлі та автівки.

Нагадаємо, в ніч на 13 листопада окупанти завдали ударів з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольщині.