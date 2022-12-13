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Окупанти обстріляли Нікопольський район: понівечені будинки та електромережі

Окупанти обстріляли Нікопольський район: понівечені будинки та електромережі

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпропетровської області. В ніч на 13 грудня окупанти завдали ударів з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольському району. 

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Сім обстрілів і понад 50 ворожих снарядів на мирні міста та села. Росіяни усю ніч тероризували Нікопольський район. Били з "Градів" та важкої артилерії по трьох громадах - Нікопольській, Червоногригорівській та Марганецькій", - повідомив він.

За його словами, у Нікополі понівечені з десяток багатоповерхових та приватних будинків, господарчі споруди, адміністративні будівлі, магазин, лінії електропередач. Крім того, внаслідок обстрілу виникла пожежа, її загасили.

У Червоногригорівській громаді побиті більш ніж 10 приватних будинків і господарських споруд, пошкоджені електромережі. Також ворожий снаряд знищив гараж та легкову автівку.

Фото 2 — Окупанти обстріляли Нікопольський район: понівечені будинки та електромережі

У Марганецькій громаді наслідки атаки уточнюються.

Нагадаємо, в ніч на 12 грудня окупанти обстріляли Нікопольську та Марганецьку громади.

Автор:
Ніна Комащенко