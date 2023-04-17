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Окупанти обстріляли декілька будівель у Нікополі: одна людина отримала поранення

Нікополь, руйнування, 17 квітня 2023
Наслідки російського обстрілу Нікополя 17 квітня 2023. Фото: Олександр Саюк / Facebook

Російські війська 17 квітня обстріляли Нікополь Дніпропетровської області, внаслідок чого одна людина отримала поранення. Про це повідомив міський голова Нікополя Олександр Саюк.

За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджено пʼять приватних житлових будинків, чотирьох- та пʼятиповерхові будівлі, дві господарчі споруди, дві неексплуатовані будівлі, легковий автомобіль, комунікаційне обладнання мобільного оператора, а також будівлі гуртожитку, спортивного клубу, приватного підприємства, автостоянки. 

Також відомо, що рятувальники ліквідували пожежу, яка сталася через атаку. 

Як зауважив очільник міста, інформація ще уточнюється.

Фото 2 — Окупанти обстріляли декілька будівель у Нікополі: одна людина отримала поранення
Наслідки російського обстрілу Нікополя 17 квітня 2023. Фото: Олександр Саюк / Facebook
Фото 3 — Окупанти обстріляли декілька будівель у Нікополі: одна людина отримала поранення
Наслідки російського обстрілу Нікополя 17 квітня 2023. Фото: Олександр Саюк / Facebook
Фото 4 — Окупанти обстріляли декілька будівель у Нікополі: одна людина отримала поранення
Наслідки російського обстрілу Нікополя 17 квітня 2023. Фото: Олександр Саюк / Facebook

Нагадаємо, 16 квітня російські окупанти двічі відкривали вогонь по Нікопольському району Дніпропетровської області. Ворог використав важку артилерію.

Автор:
Артем Ющенко