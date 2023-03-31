Окупанти обстріляли низку населених пунктів Донеччини: є загиблий та поранені

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області. Так, за минулу добу, 30 березня, внаслідок обстрілів одна людина загинула та шестеро дістали поранення.

Про це повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"По півночі росіяни завдали удару по Краматорську — пошкоджено 8 приватних будинків, без жертв", - зазначив він.

За його словами, на Донецькому напрямку зранку 31 березня зафіксовано повітряні вибухи над Авдіївкою. Також місто зазнало танкового обстрілу — є пошкодження, обійшлось без постраждалих. У Мар'їнській громаді під обстрілами Мар'їнка, Красногорівка та Новомихайлівка.

На Горлівському напрямку відомо про одного загиблого і 5 поранених у Бахмуті. Костянтинівка зазнала двох артобстрілів, там поранено одну людину, пошкоджено держпідприємство та будівлю заводу.

На Лисичанському напрямку 4 снаряди влучили по Зарічному Лиманської громади.

Нагадаємо, росіяни в ніч на 30 березня завдали ракетного удару по Кутузовці та Дружківці Донецької області.