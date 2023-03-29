Окупанти обстріляли низку населених пунктів Донеччини: за добу поранено пʼятьох жителів

Російські окупанти протягом 28 березня поранили пʼятьох жителів Донецької області, атакувавши кілька населених пунктів регіону. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, на Волноваському напрямку ворог обстріляв Вугледар та прилеглі села. Обійшлося без постраждалих.

На Донецькому напрямку у Курахівській громаді пошкоджено будинок у Вовченці, під обстрілами – околиці Курахового. Також зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки й Мар'їнської громади (Мар'їнки, Красногорівки та Новомихайлівки).

На Горлівському напрямку загарбники поранили трьох людей у Бахмуті та двох – у Часому Яру. В Костянтинівці пошкоджено один будинок. У Соледарській громаді ворог обстріляв Міньківку та Оріхово-Василівку, а в Торецькій – околиці громади.

На Лисичанському напрямку поодинокі обстріли відбувалися у Сіверській громаді. Обійшлося без жертв.

Нагадаємо, 27 березня окупанти завдали удару по Слов'янську на Донеччині. Повідомлялося про двох загиблих та десятки поранених.