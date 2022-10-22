Окупанти обстріляли об’єкт енергетики у Луцьку

Окупанти в суботу обстріляли об’єкт енергетики у Луцьку, в місті частково відсутнє світло.

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Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

"Прильоти в об‘єкт енергетики. Відсутня електроенергія в частині міста. Зробіть запаси води", - йдеться в повідомленні.

Він повідомив, що на місці працюють рятувальники.

Міський голова також повідомив, що ударною хвилею пошкоджено приватний будинок.

"Одна цивільна особа отримала опіки. За попередньою інформацією загиблих немає", - зазначив він.

Раніше міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що окупанти завдали з 10 жовтня близько 300 ударів по енергосистемі України, триває підготовка до заходів, які доведеться вживати в разі "драматичних пошкоджень".

Україна в останні тижні зазнала десятків атак російської армії з використанням іранських безпілотників Shahed-136, маркованих як "Герань-2", в тому числі і по об'єктах критичної інфраструктури.