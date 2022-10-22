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Окупанти обстріляли об’єкт енергетики у Луцьку
Окупанти в суботу обстріляли об’єкт енергетики у Луцьку, в місті частково відсутнє світло.
Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.
"Прильоти в об‘єкт енергетики. Відсутня електроенергія в частині міста. Зробіть запаси води", - йдеться в повідомленні.
Він повідомив, що на місці працюють рятувальники.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Міський голова також повідомив, що ударною хвилею пошкоджено приватний будинок.
"Одна цивільна особа отримала опіки. За попередньою інформацією загиблих немає", - зазначив він.
Раніше міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що окупанти завдали з 10 жовтня близько 300 ударів по енергосистемі України, триває підготовка до заходів, які доведеться вживати в разі "драматичних пошкоджень".
Україна в останні тижні зазнала десятків атак російської армії з використанням іранських безпілотників Shahed-136, маркованих як "Герань-2", в тому числі і по об'єктах критичної інфраструктури.