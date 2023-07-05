Окупанти обстріляли обʼєкт критичної інфраструктури та школу на Херсонщині: випустили 465 снарядів

Російські окупаційні війська протягом доби 4 липня 83 рази відкривав вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію 2 людини загинули, ще одна – поранена.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив 83 обстріли, випустивши 465 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, безпілотників та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 27 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, школу в селі Велетенське, будівлю обʼєкта критичної інфраструктури у Херсонському районі", - уточнив Прокудін.

За словами очільника області, через російську агресію 2 людини загинули, ще одна – поранена.

Зауважимо, російські окупаційні війська зранку 4 липня завдали ударів по Херсону. Внаслідок обстрілів міста двоє людей загинули. Також внаслідок атаки в місті зафіксували руйнування: пошкоджено житлові будинки.

За попередню добу, 3 липня, російські окупаційні війська 85 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію 6 людей дістали поранення.

Зокрема, того дня загарбники обстріляли селище Кіндійка Херсонської області. Обстрілом окупанти поранили подружжя: 59-річного чоловіка та 55-річну жінку.