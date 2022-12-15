Окупанти обстріляли об’єкт критичної інфраструктури у Куп’янську

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харківську область та завдавати ударів з танків, мінометів та артилерії по населених пунктах прифронтових районів.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ворог продовжує інтенсивні обстріли Куп’янського напрямку. Окупанти наносили удари по позиціях наших військ в районах населених пунктів Червона Зоря, Красне, Стариця, Дворічна та Новомлинськ", - зазначив він.

За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, у смт Ківшарівка Куп’янського району 63-річна жінка отримала осколкове поранення. Вона госпіталізована в середньому стані.

За словами очільника області, близько 23.45 год у м. Куп’янськ в результаті обстрілу із ЗРК С-300 пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. Також у Куп’янському районі через ворожі обстріли горіла двоповерхова адмінбудівля. Жертв та постраждалих немає.

Крім того, триває гуманітарне розмінування територій області. За добу піротехніки знищили 280 вибухонебезпечних предметів.

Напередодні обстрілів окупантів зазнали райони населених пунктів Куп’янськ, Котлярівка, Табаївка та Берестове. А також Амбарне, Вільхуватка, Хатнє, Мілове і Дворічна.