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Окупанти обстріляли об'єкт критичної інфраструктури у Рівному
Окупанти в суботу, 22 жовтня, обстріляли об'єкт критичної інфраструктури у місті Рівне, мешканців прилеглих територій евакуювали.
Про це повідомив міський голова Рівного Олександр Третяк.
"Маємо прильоти по об'єкту критичної інфраструктури міста. Працюю на місці надзвичайної події", - йдеться в повідомленні.
Він повідомив, що доручив профільним заступникам, зокрема, направити комунальників для ліквідації наслідків ракетного удару. В медичних закладах міста вже розгорнули пункти надання медичної допомоги.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Крім того, мешканців прилеглих територій оперативно евакуювали в безпечні місця. З ними проводять роботу психологи.
"Попередньо без жертв. Енергетики зараз працюють над відновленням електроенергії", - додав міський голова.
Раніше міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що окупанти завдали з 10 жовтня близько 300 ударів по енергосистемі України, триває підготовка до заходів, які доведеться вживати в разі "драматичних пошкоджень".
Україна в останні тижні зазнала десятків атак російської армії з використанням іранських безпілотників Shahed-136, маркованих як "Герань-2", в тому числі і по об'єктах критичної інфраструктури.