Окупанти обстріляли Очаків Миколаївської області

Ввечері 12 квітня російські окупанти з артилерії обстріляли місто Очаків Миколаївської області. Про це повідомив начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет.

“Знову обстріли міста, з певною періодичністю, попередньо з РСЗВ. Пошкодження та потерпілих встановлюємо, поліція та ДСНС працюють на місці”, - написав Сергій Шайхет.

Зазначимо, це не перший обстріл Очакова за останню добу.

Військові Російської Федерації 12 квітня, з 00:00 розпочали атаку на місто.

Для нанесення ударів по мирних жителях окупанти застосували артилерію.

Внаслідок обстрілів в Очаків зруйновано та пошкоджено житлові будинки. Також постраждали автівки, мережі Інтернет, -газо та електропостачання.

Раніше, 13 березня внаслідок обстрілу Миколаївської області загинули чоловік та жінка 1978 та 1980 р.н., тоді ж дитину 7 років забрала швидка. До цього російські військові відкривали вогонь по Миколаївській області вночі 12 березня.

Нагадаємо, внаслідок масштабного обстрілу Слов'янська Донецької області 27 березня відомо про чотирьох загиблих, ще 34 людини отримали поранення.

27 березня російські окупанти вдарили по центру Словʼянська ракетами С-300. Тоді ворог зруйнував адміністративні та офісні будівлі, пʼять багатоповерхівок та сім приватних будинків.