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Окупанти обстріляли Оріхів та село Преображенка: двоє загиблих
Вночі 26 жовтня армія країни-агресора РФ обстріляла Оріхів та село Преображенка Запорізької області. Окупанти застосували реактивні системи залпового вогню з запалювальними боєприпасами.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
"Внаслідок атаки виникли пожежі в багатоповерховому будинку в центрі Оріхова та приватних будинках навколо. Горіло шість квартир. Загальна площа пожежі була понад 400 кв м. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - зазначив Старух.
За його словами, вже відомо, що двоє людей загинули та одна поранена в селі Преображенка.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Місто Оріхів та села навколо майже щодня зазнають ворожих атак. Ворог системно знищує населений пункт", - наголосив Старух.
Він вкотре закликав жителів Оріхова евакуюватись в безпечні місця.
"Наразі така можливість є. За процес відповідає місцева влада, вона готова надати транспорт та прихисток", - підкреслив очільник ОВА.
Нагадаємо, 20 жовтня окупанти вдарили ракетами по спеціалізованій школі в Запорізькій області.