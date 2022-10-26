Окупанти обстріляли Оріхів та село Преображенка: двоє загиблих

Вночі 26 жовтня армія країни-агресора РФ обстріляла Оріхів та село Преображенка Запорізької області. Окупанти застосували реактивні системи залпового вогню з запалювальними боєприпасами.

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Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Внаслідок атаки виникли пожежі в багатоповерховому будинку в центрі Оріхова та приватних будинках навколо. Горіло шість квартир. Загальна площа пожежі була понад 400 кв м. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - зазначив Старух.

За його словами, вже відомо, що двоє людей загинули та одна поранена в селі Преображенка.

"Місто Оріхів та села навколо майже щодня зазнають ворожих атак. Ворог системно знищує населений пункт", - наголосив Старух.

Він вкотре закликав жителів Оріхова евакуюватись в безпечні місця.

"Наразі така можливість є. За процес відповідає місцева влада, вона готова надати транспорт та прихисток", - підкреслив очільник ОВА.

Нагадаємо, 20 жовтня окупанти вдарили ракетами по спеціалізованій школі в Запорізькій області.