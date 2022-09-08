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Окупанти обстріляли Оріхів: у місті можуть оголосити примусову евакуацію
Сьогодні, 8 вересня, російські окупанти здійснили артилерійський обстріл міста Оріхів Запорізької області. Одна людина загинула.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.
"Півтори години поспіль окупант гатив з реактивних систем залпового вогню по населеному пункту. Одна людина загинула - вона отримала осколкове поранення голови. Трьом іншим пораненим надана необхідна медична допомога", - зазначив Старух.
За його словами, наразі вирішується питання щодо тотальної евакуації - жінок, дітей, людей похилого віку.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Нажаль заклики виїжджати не завжди діють. Можливо ми будемо вимушені оголосити примусову евакуацію найбільш вразливих верств населення з Оріхова", - зауважив очільник ОВА.
Він підкреслив, що рівень небезпеки занадто високий, адже ворог системно знищує населений пункт.
Нагадаємо, військові армії країни-агресора РФ 28 серпня протягом 14 годин безперервно вели вогонь з реактивних систем та ствольної артилерії по Оріхову Запорізької області. В результаті постраждали дві дитини та їхня мама.