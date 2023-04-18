Окупанти обстріляли Оріхів забороненими снарядами (ФОТО)

Армія країни-агресора РФ у вівторок, 18 квітня, вже тричі обстріляли Оріхів у Запорізькій області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Вже тричі за сьогодні терористичні війська вдарили по багатостраждальному Оріхову", - зазначив він.

За його словами, забороненими міжнародним законодавством запалювальними снарядами окупанти били по приватному сектору.

Наразі рятувальники ліквідовують пожежі та наслідки ворожих атак.

За словами очільника області, жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, окупаційні російські війська 6 квітня застосували РСЗВ для нанесення удару по п'ятиповерхівці в центрі Оріхова Запорізької області.