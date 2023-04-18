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Окупанти обстріляли Оріхів забороненими снарядами (ФОТО)

Оріхів
Ворог тричі обстріляв Оріхів запалювальними снарядами

Армія країни-агресора РФ у вівторок, 18 квітня, вже тричі обстріляли Оріхів у Запорізькій області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Вже тричі за сьогодні терористичні війська вдарили по багатостраждальному Оріхову", - зазначив він.

За його словами, забороненими міжнародним законодавством запалювальними снарядами окупанти били по приватному сектору.

Фото 2 — Окупанти обстріляли Оріхів забороненими снарядами (ФОТО)
Фото 3 — Окупанти обстріляли Оріхів забороненими снарядами (ФОТО)

Наразі рятувальники ліквідовують пожежі та наслідки ворожих атак.

За словами очільника області, жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, окупаційні російські війська 6 квітня застосували РСЗВ для нанесення удару по п'ятиповерхівці в центрі Оріхова Запорізької області. 

Автор:
Світлана Манько