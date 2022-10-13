Окупанти обстріляли Оріхів: зруйновані житлові будинки, є жертви

13 жовтня армія країни-агресора РФ обстріляла місто Оріхів Запорізької області. Зруйновано чергові об'єкти цивільної інфраструктури та комунальні мереж.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Вже вкотре мішенню ворога стає місто Оріхів. Масованим багатогодинним обстрілом по маленькому мирному містечку окупант зруйнував житлові будинки вздовж центральної вулиці та у спальному мікрорайоні", - зазначив він.

За його словами, ворог забрав життя жительки с. Преображенка, що поряд.

"До того ж маємо 9 поранених з Оріхова та 1 з Преображенки, ще 3 - у Степногірську", - зазначив очільник області.

Зруйновано чергові об'єкти цивільної інфраструктури та комунальні мережі, домівки, в які люди вкладали все своє життя.

"Ми все відбудуємо, як тільки виб'ємо ворога з нашої землі, але головне - зберегти людське життя. Знаючи підступність ворога, прошу, не наражайте себе та близьких на небезпеку - виїзжайте на безпечні території", - підкреслив Старух.

Нагадаємо, вночі 29 вересня військові Російської Федерації завдали ударів по приватних будинках в Оріхові. Внаслідок обстрілу виникли пожежі загальною площею десятки квадратних метрів.