Окупанти обстріляли парк та школу на Херсонщині: є жертви (ВІДЕО)

Російські окупаційні війська 13 квітня вкотре обстріляли Херсон та область, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

"Російська артилерія вдарила по Дніпровському району міста. Ворог поцілив в один із парків. Через російський обстріл травми несумісні з життям отримав чоловік", - йдеться у повідомленні.

Крім того, ворожа авіація вдарила по селу Зміївка Бериславського району. Керованими авіабомбами росіяни поцілили в будівлю місцевої школи.

Внаслідок ворожої атаки 62-річний завгосп, котрий знаходився в освітньому закладі, загинув на місці. Ще один чоловік, 55-річний шкільний сторож, дістав поранення.

Нагадаємо, російські окупанти протягом доби 12 квітня 46 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.