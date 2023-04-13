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Окупанти обстріляли парк та школу на Херсонщині: є жертви (ВІДЕО)

Окупанти обстріляли парк та школу на Херсонщині: є жертви (ВІДЕО)
Наслідки обстрілів. Фото: Офіс генпрокурора

Російські окупаційні війська 13 квітня вкотре обстріляли Херсон та область, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

"Російська артилерія вдарила по Дніпровському району міста. Ворог поцілив в один із парків. Через російський обстріл травми несумісні з життям отримав чоловік", - йдеться у повідомленні.

Крім того, ворожа авіація вдарила по селу Зміївка Бериславського району. Керованими авіабомбами росіяни поцілили в будівлю місцевої школи.

Внаслідок ворожої атаки 62-річний завгосп, котрий знаходився в освітньому закладі, загинув на місці. Ще один чоловік, 55-річний шкільний сторож, дістав поранення.

Нагадаємо, російські окупанти протягом доби 12 квітня 46 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

Автор:
Ніна Комащенко