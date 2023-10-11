Окупанти обстріляли передмістя Купʼянська: є поранені (ФОТО)

Двоє людей були поранені 11 жовтня внаслідок ворожого артилерійського обстрілу селища Купʼянськ-Вузловий Купʼянської громади. Про це повідомляють начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та обласна прокуратура.

Зазначається, що близько 11:30 один з ворожих снарядів влучив у житловий будинок. Зазнали поранення 72-річна жінка та 43-річний чоловік. Медики надають їм допомогу, на місці працюють екстрені служби.

Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура

Раніше ж, близько 5:00 ранку російські військові обстріляли селище Борова Ізюмського району. За попередніми даними, удар був завданий з РСЗВ "Торнадо-С". Пошкоджено житлові будинки, приватні автомобілі.

Минулого ж дня, 10 жовтня, приблизно о 18:00 ворог завдав удар авіабомбою по селу Петропавлівка Куп’янського району. Зазнали пошкоджень приватні домоволодіння.

За процесуального керівництва Ізюмської та Куп’янської окружних прокуратур розпочато розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 Кримінального кодексу).

Нагадаємо також, що 2 жовтня російська армія завдала удару по самому Куп’янську керованою авіабомбою. Було пошкоджено як мінімум сім житлових будинків, знищені автомобілі цивільного населення.