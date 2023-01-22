Окупанти обстріляли підприємство, річпорт та хлібокомбінат у Херсоні

Російські окупанти протягом доби 21 січня 49 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

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Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Російські загарбники 49 разів обстріляли територію Херсонщини. Окупанти атакували область з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків", - зазначив він.

За його словами, Херсон армія РФ обстріляла 13 разів. Ворожі снаряди поцілили в державне підприємство, річпорт, хлібокомбінат та будинки.

Минулої доби через російські обстріли 3 людини дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, армія країни-агресора РФ протягом доби 20 січня 36 разів відкривала вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області.