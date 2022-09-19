Окупанти обстріляли Південноукраїнську АЕС: ракета впала за 300 метрів від ядерних реакторів

Сьогодні, 19 вересня 2022 року, о 00:20 російська армія здійснила ракетний обстріл промислової зони Південноукраїнської атомної електростанції.

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Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом".

Зазначається, що потужний вибух стався всього за 300 м від реакторів ПАЕС. Ударною хвилею пошкоджено будівлі АЕС, розбито понад 100 вікон.

Також відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південоукраїнського енергокомплексу. Відключилися також три високовольтні лінії електропередачі.

Наразі всі три енергоблоки ПАЕС працюють у штатному режимі. Потерпілих серед персоналу станції, на щастя, немає.

"Акти ядерного тероризму рашистів загрожують усьому світові. Їх треба негайно зупинити, аби не допустити нової катастрофи!", - підкреслили в "Енергоатомі".

Крім того, загрозливою залишається ситуація і на Запорізькій атомній електростанції в окупованому Енергодарі.

Нещодавно рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії закликала Росію вивести війська з території захопленої нею Запорізької атомної електростанції.

Як зазначив, реагуючи у Facebook на ухвалення документа міністр енергетики України Герман Галущенко, резолюція з вимогою до РФ щодо деокупації ЗАЕС є показовим прикладом адекватної відповіді міжнародної інституції на дії країни-терориста.