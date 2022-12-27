Окупанти обстріляли пологове відділення лікарні у Херсоні (ФОТО)

Російські війська 27 грудня обстріляли пологове відділення лікарні у Херсоні, повідомив у своєму Telegram-каналі заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

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"Обстріляли місце, де сьогодні народилося дві дитини. До атаки лікарі встигли завершити кесарів розтин. У закладі перебуває п'ять жінок після пологів. Дивом ніхто не постраждав", - розповів він.

Зазначимо при цьому, що раніше у вівторок у пологовому відділенні лікарні в Херсоні перебували представники поліції, які доставили, як про це повідомлялося офіційно, партію дитячого харчування та засоби індивідуальної гігієни.

Нагадаємо також, що крім цього, 27 грудня російські окупанти, що контролюють протилежний від Херсона берег Дніпра, обстріляли з артилерії одне з підприємств критичної інфраструктури в обласному центрі.

За минулу ж добу, за даними обласної військової адміністрації, російські окупанти обстріляли територію Херсонщини 40 разів, зокрема з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Одна людина була поранена. Саме місто Херсон ворог атакував 11 разів, зокрема, поцілив у завод, приватні та багатоквартирні будинки.