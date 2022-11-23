Окупанти обстріляли пологове відділення у Запорізькій області: загинуло немовля

Армія країни-агресора РФ у ніч на 23 листопада обстріляла пологове відділення Вільнянської лікарні, вбивши немовля.

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Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Вночі російські потвори обстріляли величезними ракетами маленьке пологове відділення Вільнянської лікарні. Горе переповняє наші серця - вбито немовля, яке щойно з’явилося на білий світ", - зазначив Старух.

За його словами, на місці події працюють рятувальники.

Нагадаємо, російські загарбники 22 листопада обстріляли місто Оріхів Запорізької області. В результаті прямого влучання у пункт видачі гуманітарної допомоги у приміщенні школи, загинув соціальний працівник, ще дві жінки отримали поранення.