Окупанти обстріляли понад 30 населених пунктів Херсонщини: одна людина загинула

Російські окупаційні війська протягом доби 23 лютого 73 рази відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

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Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Там зазначають, що російські окупанти 73 рази атакували мирні населені пункти Херсонщини. Гатили з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків, БМП та БПЛА.

Від артилерії російських окупаційних військ постраждали понад 30 населених пунктів області.

Херсон армія РФ обстріляла 7 разів. Ворожі снаряди поцілили в обʼєкт критичної інфраструктури та житлові будинки.

Чергова ціль російської артилерії – одна з міських лікарень Херсона.

Через ворожий обстріл пошкоджено пологове, приймальне та онкологічне відділення, а також зруйновано огорожу.

Під час російської атаки у лікарні перебували медики та близько 120 пацієнтів. На щастя, ніхто не постраждав.

Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли 1 людина загинула, 3 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, окупанти після втечі з Херсона чи не щоденно завдають ударів по місту та іншим населеним пунктам регіону.

Окупаційні війська РФ 22 лютого завдали удару по селу Новотягинка Херсонської області. Дві людини загинули.