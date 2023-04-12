Окупанти обстріляли порт та підприємства Херсонської області: одна людина загинула

Російські окупаційні війська протягом доби 11 квітня 35 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив 35 обстрілів, випустивши 170 снарядів з важкої артилерії та авіації.

Місто Херсон ворог обстріляв 5 разів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, церкву, лінію електропередач, територію порту в місті Херсоні, підприємства в селі Дніпровське та в Бериславі", - уточнив Прокудін.

За словами очільника області, внаслідок ворожого обстрілу одна людина загинула.

Крім того, з деокупованої території області за добу евакуйовано 109 осіб.

Зазначимо, напередодні у Херсоні окупанти атакували територію медичного закладу, музей та адмінбудівлю, що розташовані у Суворовському районі міста. Внаслідок обстрілів дві людини дістали поранення.