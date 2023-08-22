Російські війська обстріляли прикордонне місто на Сумщині: четверо поранених (ФОТО)

Чотири людини були поранені 22 серпня внаслідок обстрілу російськими військовими околиці міста Середина-Буда Шосткинського району. Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

Зазначається, що обстріл з міномета та гранатомета відбувся близько 13:00. Четверо цивільних чоловіків отримали поранення. Уламками посічено фасади приватних будинків, пошкоджено транспортні засоби.

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 Кримінального кодексу).

Фото: Сумська обласна прокуратура

Зазначимо, що Середино-Будська громада практично щоденно піддається обстрілам з-за російського кордону. Зокрема, 19 серпня там зафіксували 4 вибухи внаслідок мінометних обстрілів, 18 серпня - 13 вибухів внаслідок мінометних обстрілів, а також обстріли з артилерії, а 17 серпня - 7 таких вибухів.

Внаслідок одного з артобстрілів 18 серпня було пошкоджено приватний будинок, автокран, два автомобілі, складські приміщення, АЗС, ангар та лінію електропередачі.

Нагадаємо також, що ворожого удару, але з задіянням безпілотника, зазнало напередодні ввечері інше місто біля кордону з Росією - Семенівка Чернігівської області. В результаті там було частково зруйновано будівлю мерії.