Окупанти обстріляли прикордоння Чернігівщини: загинув місцевий житель

Російські окупанти в пʼятницю, 24 березня, обстріляли прикордоння Чернігівської області. Про це повідомила пресслужба Оперативного командування "Північ".

Зазначається, що ворог застосував, імовірно, міномет калібру 120 мм. Внаслідок дій загарбників згорів один приватний будинок та загинув житель населеного пункту Городище.

"Вчергове наголошуємо, що відвідування прикордонної смуги є вкрай небезпечним для життя. Закликаємо переміститися вглиб території не менше ніж на 20 кілометрів", – додали в ОК “Північ”.

Нагадаємо, що в ніч на 24 березня окупанти здійснили масований обстріл Сумській області. Загарбники застосували різні види зброї, а також завдали авіаційного удару. Внаслідок цього двоє людей загинули, ще десятеро отримали поранення.

Вранці цього ж дня армія РФ масовано обстріляла Білозерку в Херсонській області. Через атаку одна людина загинула, ще четверо – поранені.