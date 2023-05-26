Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини з мінометів та артилерії

Протягом 26 травня росіяни 11 разів обстрілювали прикордонні громади Сумської області. Загалом було зафіксовано 58 вибухів. Під ворожий вогонь потрапили Середино-Будська, Новослобідська, Великописарівська, Шалигинська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська громади.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

Найбільше від ворожих обстрілів постраждала Білопільська громада. Ворог тричі вдарив з міномету, спричинивши 20 вибухів. Внаслідок цього було пошкоджено лінію електропередач.

Великописарівську, Середино-Будську та Шалигинську громади ворог "накрив" з артилерії. Загалом було зафіксовано 21 вибух.

Внаслідок обстрілів у Великописарівській громаді було пошкоджено Будинок дитячої та юнацької творчості, ліцей імені І.М. Середи та адміністративне приміщення.

По Миропільській та Новослобідській громаді окупанти били з мінометів. Зафіксовано 3 та 9 вибухів відповідно.

Юнаківська громада потрапила під вогонь самохідних артилерійських установок. Було завдано удару по околиці.

Про постраждалих серед цивільного населення в ОВА не повідомляють.

Нагадаємо, протягом 25 травня російські окупанти 14 разів обстріляли прикордонні райони Сумської області. Загалом було зафіксовано 57 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Новослобідська, Путивльська, Великописарівська, Есманська, Шалигинська громади.