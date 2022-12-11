Окупанти обстріляли приміщення АТ “Херсонобленерго”: знищено кілька одиниць техніки

Армія країни-агресора РФ обстріляла об'єкт критичної інфраструктури у Херсоні. Знищено кілька одиниць техніки та споруд.

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Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Вчора вночі російські окупанти обстріляли обʼєкт критичної інфраструктури. Внаслідок ворожого удару зайнялася пожежа площею 30 метрів квадратних", - зазначив він.

За словами очільника області, на місце події одразу виїхали рятувальники, їм вдалося оперативно ліквідувати пожежу.

Через ворожий обстріл знищено 3 службові автомобілі, пошкоджено ангар та ще 5 одиниць техніки.

За минулу добу російські окупанти 45 разів обстріляли територію Херсонщини. Били з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів.

Ворог знову атакував житлові квартали Херсона. Ворожі снаряди поцілили в пологове відділення лікарні, кафе, інфраструктурний обʼєкт, приватні та багатоквартирні будинки.

Минулої доби через російські обстріли 2 людини загинуло, ще 5 жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, через ворожі обстріли 10 грудня у частині Херсона зникла електроенергія.