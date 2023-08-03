Окупанти обстріляли приміщення банків та консульства у Херсоні

Російські окупаційні війська протягом доби 2 серпня 55 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію двоє людей дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу ворог здійснив 55 обстрілів, випустивши 264 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА, ПТРК та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 72 снаряди.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, приміщення двох банків та консульства, територію слідчого ізолятора у місті Херсоні", - уточнив Прокудін.

За його словами, через російську агресію двоє людей дістали поранення.

Зауважимо, 56-річна жінка і 59-річний чоловік отримали поранення внаслідок ворожого обстрілу Херсона. Жінку госпіталізували до лікарні.

Зазначимо, протягом доби 1 серпня окупанти 74 рази відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію одна людина загинула, ще восьмеро дістали поранення.