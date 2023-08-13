Окупанти обстріляли приміщення заводів у Херсоні та вежі мобільного зв'язку у Бериславі

Російські окупаційні війська протягом доби 12 серпня 61 раз відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію троє людей дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив 61 обстріл, випустивши 365 снарядів з мінометів, артилерії, БПЛА та БМП-2.

По місту Херсон ворог випустив 13 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, території та приміщення заводів у Херсоні, вежі мобільного зв'язку у Бериславі", - уточнив Прокудін.

Як повідомив очільник області, через російську агресію троє людей дістали поранення.

Зауважимо, у селі Понятівка Дар'ївської громади Херсонської області 12 серпня снаряд влучив у житловий будинок. Численні травми отримав 70-річного чоловік.

Також в селі Одрадокам’янка Тягинської громади окупанти скинули вибухівку з дрона, влучивши прямо на подвір’я місцевих мешканців. Важкі ураження отримав 72-річний чоловік.

Нагадаємо, що протягом доби 11 серпня росіяни здійснили у Херсонській області 39 обстрілів, випустивши 159 снарядів. Через російську агресію 1 людина загинула, 10 - дістали поранення.