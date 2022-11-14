- Тип
- Оновлено Оновлено
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
Окупанти обстріляли промисловий об'єкт у Харкові
Армія країни-агресора РФ в ніч на понеділок, 14 листопада, завдала ракетного удар по Харкову.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
"Ракетний обстріл Індустріального району Харкова. Попередньо – промисловий об'єкт", - зазначив він.
Мер додав, що інформація щодо постраждалих уточнюється.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти ударили по Харкову трьома ракетами, попередньо ЗРК С-300.
"В Індустріальному районі пошкоджено промисловий об'єкт. Попередньо, без постраждалих", - додав він.
Також Синєгубов повідомив, що протягом неділі, 13 листопада, окупанти обстрілювали міста Куп'янськ та Вовчанськ та інші населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів, розташовані поруч з лінією зіткнення та кордоном з РФ.
Внаслідок обстрілів у Вовчанську Чугуївського району пошкоджено житловий будинок, у смт Шевченкове Куп'янського району пошкоджений інфраструктурний об'єкт та освітній заклад.
Крім того, у неділю, 13 листопада, в Дергачах на невідомому вибуховому пристрої підірвався та був госпіталізований з пораненнями 45-річний чоловік. Також в с. Волохів Яр Чугуївського району зазнав поранення через підрив на вибуховому пристрої 54-річний чоловік.
Нагадаємо, міська влада Харкова розробила план дій на випадок аварійних ситуацій, які можуть виникнути через удари росіян по енергетичній інфраструктурі