Окупанти обстріляли промисловий об'єкт у Харкові

Армія країни-агресора РФ в ніч на понеділок, 14 листопада, завдала ракетного удар по Харкову.

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Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"Ракетний обстріл Індустріального району Харкова. Попередньо – промисловий об'єкт", - зазначив він.

Мер додав, що інформація щодо постраждалих уточнюється.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти ударили по Харкову трьома ракетами, попередньо ЗРК С-300.

"В Індустріальному районі пошкоджено промисловий об'єкт. Попередньо, без постраждалих", - додав він.

Також Синєгубов повідомив, що протягом неділі, 13 листопада, окупанти обстрілювали міста Куп'янськ та Вовчанськ та інші населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів, розташовані поруч з лінією зіткнення та кордоном з РФ.

Внаслідок обстрілів у Вовчанську Чугуївського району пошкоджено житловий будинок, у смт Шевченкове Куп'янського району пошкоджений інфраструктурний об'єкт та освітній заклад.

Крім того, у неділю, 13 листопада, в Дергачах на невідомому вибуховому пристрої підірвався та був госпіталізований з пораненнями 45-річний чоловік. Також в с. Волохів Яр Чугуївського району зазнав поранення через підрив на вибуховому пристрої 54-річний чоловік.

Нагадаємо, міська влада Харкова розробила план дій на випадок аварійних ситуацій, які можуть виникнути через удари росіян по енергетичній інфраструктурі