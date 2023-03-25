Окупанти обстріляли пункт видачі гуманітарки в Херсоні: є поранені

Російські окупанти 25 березня обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги у Херсоні. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Через дії загарбників поранені двоє людей – 41-річна жінка та 25-річний чоловік.

Постраждалих госпіталізували з мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями.

Нагадаємо, що протягом 24 березня армія РФ вбила двох людей у Херсонській області та поранила ще шістьох. Окупанти здійснили 67 обстрілів, випустивши 301 снаряд з важкої артилерії та "Градів".

Зокрема, ворог масовано обстріляв Білозерку Херсонської області. В ОВА зазначали, що поруч із місцем атаки немає жодного військового обʼєкта, й військові РФ прицільно били по домівках мирних жителів. Унаслідок цього одна людина загинула, ще четверо осіб отримали поранення.