Окупанти обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги в Оріхові

Армія країни-агресора РФ 22 листопада обстріляла місто Оріхів Запорізької області. Одна людина загинула, ще дві отримали поранення.

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Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Прямо зараз російські нелюді обстрілюють місто Оріхів. В результаті прямого влучання у пункт видачі гуманітарної допомоги у приміщенні школи, загинув соціальний працівник, ще дві жінки отримали поранення", - зазначив очільник області.

За його словами, жертв могло бути значно більше, але їх вдалось запобігти завдяки правильній організації роботи з видачі допомоги, коли уникається створення черг і скупчень людей та наявності поряд обладнаних укриттів.

"Сумуємо разом з близькими постраждалих. Працюємо далі над вдосконаленням систем бепеки для наших громадян. Рухаємось до перемоги! Бережіть себе!", - підкреслив Старух.

Нагадаємо, армія країни-агресора РФ 21 листопада нанесла ракетний удар по селам Запорізької області. Вибухами зруйновані і пошкоджені житлові будинки.