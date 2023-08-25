Окупанти обстріляли п’ять районів Харківщини: є руйнування та постраждалі

Армія країни-агресора РФ не припиняє терор мирного населення Харківщини. Протягом минулої доби російські окупанти продовжували вести обстріли цивільної інфраструктури Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, сьогодні вранці ворог обстріляв село Подоли Куп'янського району. Зазнав поранення та був госпіталізований 59-річний цивільний чоловік.

Також у селі Петропавлівка Куп'янського району через ворожий обстріл пошкоджене приватне домоволодіння, сталася пожежа.

Внаслідок обстрілу з РСЗВ села Юрченкове Чугуївського району пошкоджено 3 приватні будинки, лінії електромереж, будівлю магазину та знищено приватний автомобіль.

У Вовчанську Чугуївського району обстрілом пошкоджено будівлю цивільного підприємства та 3 приватні житлові будинки, сталася пожежа. Постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

"На лінії фронту тривають бойові дії. Наші захисники дають відсіч ворогу та надійно тримають свої позиції", - підкреслив Синєгубов.

Нагадаємо, 24 серпня зранку ворог завдав удару, попередньо ракетою Х-35, по селу Михайлівка Чугуївського району. Пошкоджено будівлі та техніку агропідприємства.

Напередодні ворог завдав удару двома ракетами (попередньо С-300) по смт Чкалівське Чугуївського району.