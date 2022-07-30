Окупанти обстріляли район ХТЗ у Харкові

Російські війська вдень 30 липня атакували Харків, під удар потрапив район поблизу Харківського тракторного заводу, повідомив мер Ігор Терехов.

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"Прошу всіх бути уважними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Бережіть своє життя!", — звернувся Терехов до містян.

Інформація про можливі руйнування та постраждалих уточнюється.

Крім того, у ніч проти суботи, 30 липня, російські окупанти двічі обстріляли Харків, у Слобідському районі міста горів навчальний заклад. Внаслідок обстрілу зруйнована будівля центрального корпусу та спортивної зали училища.

За даними Штабу оборони Харкова, росіяни влучали ракетами С-300. До цього, зранку 29 липня, армія країни-агресора РФ вкотре обстріляла Харків. Росіяни влучили у двоповерховий будинок і вищий навчальний заклад.