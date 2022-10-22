Окупанти обстріляли ракетами об’єкт енергетичної інфраструктури в Одеській області

Окупанти нанесли два ракетні удари по об’єкту енергетичної інфраструктури в Одеській області, низка населених пунктів залишилася без світла.

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Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

"Вранці ворог наніс два ракетних удари по об’єкту енергетичної інфраструктури області внаслідок чого у декількох населених пунктах Одеського району немає світла", - йдеться в повідомленні.

Він зазначив, що комунальні служби та ДСНС займаються ліквідацією наслідків ударів.

Також очільник області додав, що "Укренерго" та ДТЕК роблять усе, щоб у найкоротший строк відновити роботу електромереж.

Нагадаємо, в суботу, 22 жовтня, окупанти знову обстрілюють об’єкти критичної інфраструктури в Україні. Так, зафіксували прильоти у Рівному, Луцьку та Хмельницькому.