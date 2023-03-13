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Події
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Окупанти обстріляли ракетами школу в Авдіївці, загинула людина

Школа в Авдіївці, 13 березня 2023, обстріл, Донецька область
Наслідки російського обстрілу школи в Авдіївці, 13 березня 2023. Фото: Андрій Єрмак / Telegram

Російські окупанти завдали двох ракетних ударів по школі в Авдіївці Донецької області. Про це 13 березня повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

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За його словами, внаслідок атаки загинула місцева жителька.

Нагадаємо, що протягом 12 березня через російські обстріли Донеччини семеро жителів регіону отримали поранення. Зокрема, четверо людей було поранено в Бахмуті — там ворог пошкодив три багатоповерхівки та адмінбудівлю.

13 березня російські окупанти завдали ракетного удару й по селищу на Сумщині. Снаряд упав біля місцевого професійно-аграрного ліцею. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, а ще четверо поранені.