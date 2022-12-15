Окупанти обстріляли ракетами Харків

Армія країни-агресора РФ 15 грудня вдарила ракетами по Харкову, внаслідок чого пошкоджені складські приміщення.

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Про це повідомив голова Харьковской ОВА Олег Синєгубов.

"Є влучання у Холодногірському районі Харкова. Попередньо, російські окупанти завдали ударів комплексами С-300. Є пошкодження складських приміщень", - зазначив він.

За його словами, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, окупанти в ніч на 15 грудня обстріляли Куп’янськ на Харківщині, в результаті чого було пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.