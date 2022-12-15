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- Війна Війна
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Окупанти обстріляли ракетами Харків
Армія країни-агресора РФ 15 грудня вдарила ракетами по Харкову, внаслідок чого пошкоджені складські приміщення.
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Про це повідомив голова Харьковской ОВА Олег Синєгубов.
"Є влучання у Холодногірському районі Харкова. Попередньо, російські окупанти завдали ударів комплексами С-300. Є пошкодження складських приміщень", - зазначив він.
За його словами, обійшлося без постраждалих.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, окупанти в ніч на 15 грудня обстріляли Куп’янськ на Харківщині, в результаті чого було пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.