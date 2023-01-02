Відповідальна країна Відповідальна країна
Ренкінг HR-ініціатив Ренкінг HR-ініціатив
Проєкт "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Точка У Точка У
Ренкінг: Корпоративний корпус Ренкінг: Корпоративний корпус
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Окупанти обстріляли ринок у Бериславі: п'ять людей поранено

Окупанти обстріляли ринок у Бериславі: п'ять людей поранено
Берислав. Фото: скріншот відео YouTube/Сергей Змиевский

Російській окупаційні війська вранці 2 січня атакували центр Берислава Херсонської області, обстрілявши міський ринок. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

"Імовірно, вогонь вівся з танку зі сторони тимчасово окупованої Каховки. На цю хвилину відомо про п'ять поранених. Троє людей знаходяться у важкому стані. Їх евакуюватимуть до Херсона, де лікарі нададуть постраждалим необхідну меддопомогу", - написав він.

За минулу ж добу, за його словами, ворог 71 раз обстрілював територію Херсонщини з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та танків. Через російські обстріли 1 січня загинула одна людина, а ще чотири жителі Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Зокрема, Херсон було атаковано 30 разів: ворожі снаряди влучили в лінії електропередач, обласну дитячу лікарню, приміщення басейну, приватні та багатоквартирні будинки.

Нагадаємо, що під час обстрілу в дитячій лікарні перебував 13-річний хлопчик, важко поранений буквально минулого дня внаслідок обстрілу селища Наддніпрянське. Його евакуювали до Миколаєва.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов