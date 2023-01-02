Окупанти обстріляли ринок у Бериславі: п'ять людей поранено

Російській окупаційні війська вранці 2 січня атакували центр Берислава Херсонської області, обстрілявши міський ринок. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

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"Імовірно, вогонь вівся з танку зі сторони тимчасово окупованої Каховки. На цю хвилину відомо про п'ять поранених. Троє людей знаходяться у важкому стані. Їх евакуюватимуть до Херсона, де лікарі нададуть постраждалим необхідну меддопомогу", - написав він.

За минулу ж добу, за його словами, ворог 71 раз обстрілював територію Херсонщини з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та танків. Через російські обстріли 1 січня загинула одна людина, а ще чотири жителі Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Зокрема, Херсон було атаковано 30 разів: ворожі снаряди влучили в лінії електропередач, обласну дитячу лікарню, приміщення басейну, приватні та багатоквартирні будинки.

Нагадаємо, що під час обстрілу в дитячій лікарні перебував 13-річний хлопчик, важко поранений буквально минулого дня внаслідок обстрілу селища Наддніпрянське. Його евакуювали до Миколаєва.