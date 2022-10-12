Окупанти обстріляли ринок в Авдіївці: 7 загиблих

12 жовтня в Авдіївці на Донеччині під обстріл потрапив центральний ринок. У цей момент там перебували перехожі. Загинули 7 людей, ще 8 поранено.

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Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Росіяни завдали удару по центральному ринку, де на той час перебувало чимало людей", - зазначив Кириленко.

За його словами, щонайменше 7 загиблих і 8 поранених внаслідок ранкового обстрілу міста.

"У таких обстрілів немає жодної воєнної логіки — тільки нестримне прагнення вбити якомога більше наших людей і залякати інших. В цьому вся суть росіян. Не здатні протистояти українському війську, вони "воюють" із беззбройними цивільними", - підкреслив Кириленко.

Він вкотре закликав всіх жителів області евакуюватися.

"Після перемоги ми всі повернемось додому, а зараз головне — вижити!", - наголосив очільник ОВА.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по місту Курахове Донецької області вранці 8 жовтня було травмовано трьох людей.