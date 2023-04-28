Окупанти обстріляли селище під Херсоном: є загибла та поранені

Одна людина загинула внаслідок російського обстрілу селища Білозерка під Херсоном. Про це повідомляє у соцмережах Херсонська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що ворог вдарив по території місцевої лікарні, через що в одному з відділень повибивало вікна. Також пошкоджено декілька приватних будинків, а на місцях влучань снарядів виникли пожежі.

"На жаль, одна людина загинула. Тіло 57-річної жінки без ознак життя знайшли під завалами власного будинку після ліквідації пожежі", - йдеться в повідомленні.

Ще троє осіб, за даними влади, дістали поранення. Двом людям допомогу надали на місці медики, ще одного чоловіка з осколковими пораненнями шпиталізували. Інші органи, зокрема, поліція, прокуратура та ДСНС про подію наразі не повідомляють. Фото з місця обстрілу також не наводяться.

Зазначимо, що 24 березня армія РФ також здійснила артобстріл житлових будинків Білозерки, внаслідок чого загинула жінка, а ще четверо цивільних отримали травми різного ступеня тяжкості.

Минулої ж доби, 27 квітня, за інформацією Херсонської ОВА, російські окупанти 61 раз обстріляли мирні населені пункти регіону, випустивши 356 снарядів. Зокрема, Херсон атакувано 6 разів 39 снарядами. За день через російську агресію загинули дві людини, а ще троє дістали поранень.