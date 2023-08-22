Окупанти обстріляли селище під Херсоном: загинула літня жінка (ФОТО)

Російська армія 22 серпня вдарила по селищу Комишани Херсонської міської громади, через що загинула жінка. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Під обстріл потрапили місцеві жителі, які перебували на вулиці. Не сумісні з життям травми отримала 71-річна жінка. Крім того, до лікарні шпиталізували 55-річного чоловіка.

Як уточнюють в обласній прокуратурі, загибла під час обстрілу знаходилася у будинку. Внаслідок обстрілу, що стався близько 11:20, пошкоджено також житлові будинки й газову трубу.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина 2 статті 438 Кримінального кодексу).

Фото: Херсонська обласна прокуратура

Нагадаємо також, що 13 серпня російська армія обстріляла магазин у Комишанах, внаслідок чого 49-річний чоловік отримав поранення середнього ступеня тяжкості, а 51-річна жінка – легкі. А у ніч на 11 серпня ворог ударив по житловому будинку в цьому ж селищі: поранення отримали троє жінок віком 50, 65 та 84 роки.