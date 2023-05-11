Окупанти обстріляли селище під Запоріжжям касетними снарядами: є постраждалі

Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. Понівечено приватні будинки, автівки соціальні заклади та комунальні мережі в Гуляйполі, Оріхові, Степногірську та навколишніх селах.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Після 70 обстрілів зафіксовано понад три десятки руйнувань у 20 населених пунктах. 60 разів ворог бив з артилерії, 5 з РСЗВ, наніс 3 авіаційні удари та один ракетний, здійснив одну атаку з БПЛА", - зазначив Малашко.

За його словами, понівечено приватні будинки, автівки, майно жителів, соціальні заклади та комунальні мережі в Гуляйполі, Оріхові, Степногірську та навколишніх селах.

Крім того, з РСЗВ ворог масовано атакував Малокатеринівку, де 8 людей постраждали від касетних снарядів. Троє з них - працівники швидкої допомоги, які прибули на виклик.

Поранення отримали й місцеві жителі - три чоловіка та дві жінки. Їм надається вся необхідна допомога.

Нагадаємо, напередодні російські війська завдали по Запорізькій області 107 ударів. 93 рази вони обстріляли регіон з артилерії, 10 разів - з РСЗВ. Також було завдано 3 атаки безпілотниками та авіаудар.