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Окупанти обстріляли село біля Оріхова: люди загинули на власному подвір'ї (ФОТО)

Окупанти обстріляли село біля Оріхова: люди загинули на власному подвір'ї (ФОТО)
Фото: Запорізька обласна прокуратра

Двоє людей загинуло 20 квітня внаслідок обстрілу російськими військовими села Мала Токмачка Пологівського району. Про це повідомляє Запорізька обласна прокуратура.

За даними слідства, о 14:00 військовослужбовці країни-агресора влучили на територію подвір’я приватного житлового будинку: там загинув 54-річний чоловік та 65-річна жінка.

Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено дах, прибудинкова територія, повилітали вікна. Попередньо, ворог обстріляв село зі своїх позицій з танку.

За процесуального керівництва Пологівської окружної прокуратури розпочато розслідування провадженняі за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина 2 статті 438 Кримінального кодексу).

Фото 2 — Окупанти обстріляли село біля Оріхова: люди загинули на власному подвір'ї (ФОТО)
Фото: Запорізька обласна прокуратра
Фото 3 — Окупанти обстріляли село біля Оріхова: люди загинули на власному подвір'ї (ФОТО)
Фото: Запорізька обласна прокуратра
Фото 4 — Окупанти обстріляли село біля Оріхова: люди загинули на власному подвір'ї (ФОТО)
Фото: Запорізька обласна прокуратра
Фото 5 — Окупанти обстріляли село біля Оріхова: люди загинули на власному подвір'ї (ФОТО)
Фото: Запорізька обласна прокуратра

Крім того, як повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко, під час артилерійського обстрілу села Кам'янське Василівської громади було травмовано 62-річну жінку, яка поверталася додому з отриманим хлібом для себе та своїх сусідів. Евакуаційна група доставила її до медичної установи, де їй надається вся необхідна допомога.

Нагадаємо також, що напередодні внаслідок обстрілу було повністю зруйновано приватний житловий будинок у прифронтовому місті Гуляйполе Запорізької області.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов