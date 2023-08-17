Окупанти обстріляли село на Харківщині: загинула жінка

Армія країни-агресора РФ 17 серпня обстріляла Заоскілля Куп’янського району Харківської області, внаслідок чого одна жінка загинула, а інша - зазнала поранень.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Близько 10 год ранку окупанти обстріляли Заоскілля Куп’янського району. На жаль, загинула жінка 1962 року народження", - зазначив він.

За його словами, ще одна жінка 1963 року народження отримала осколкові порання. Медики надали допомогу постраждалій на місці.

Також пошкоджене приватне домоволодіння, зокрема житловий будинок, виникла пожежа господарчої споруди.

Наразі рятувальники ліквідовують наслідки російської агресії.

Зауважимо, армія країни-агресора РФ не припиняє терор мирного населення Харківщини. Так, напередодні внаслідок обстрілів Куп'янська важкого поранення зазнав чоловік близько 55 років, який помер у лікарні.

Також минулої доби тривали обстріли населених пунктів Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.