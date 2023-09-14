Окупанти обстріляли село на Херсонщині: загинув 6-річний хлопчик

Окупанти з артилерії обстріляли село Новодмитрівка на Херсонщині. Внаслідок ворожої атаки загинув 6-річний хлопчик, а його 13-річний брат потрапив у лікарню у важкому стані.

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Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, 14 вересня 2023 року після опівночі окупанти з артилерії обстріляли село Новодмитрівка Білозерської громади Херсонської області.

Ворожі снаряди поцілили по приватному будинку та його території.

Внаслідок цього травми, несумісні із життям, отримав 6-річний хлопчик.

У важкому стані до лікарні госпіталізований його брат 13 років.

Також поранення отримали троє сусідів, які намагалися допомогти, але теж потрапили під ворожий вогонь.

Крім того, пошкоджено приватні будинки, господарські споруди.

Наразі правоохоронці фіксують наслідки обстрілу та розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 13 вересня російські військові атакували керованими авіабомбами село Одрадокамʼянка Тягинської громади Бериславського району Херсонської області. Внаслідок російської агресії поранення отримали троє людей.

За добу 13 вересня російські війська 82 рази обстріляли Херсонську область, вбивши одну людину та поранивши вісмох мирних жителів.