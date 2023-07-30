Окупанти обстріляли село під Херсоном: поранення обличчя отримала жінка

Одна людина була поранена 30 липня внаслідок обстрілу Білозерської громади з боку російської окупаційної армії. Як повідомляє Херсонська обласна прокуратура, він стався близько 11:10.

За попередніми даними, обстріл здійснено з реактивної системи залпового вогню. Постраждалою ж є 33-річна місцева жителька, її госпіталізовано. Пошкоджено щонайменше шість приватних будинків та господарські споруди.

За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 Кримінального кодексу). Наслідки обстрілу задокументовано.

В свою чергу, Херсонська обласна військова адміністрація уточнює, що йдеться про обстріл житлового будинку в селі Новодмитрівка: 33-річна жінка отримала поранення обличчя, її шпиталізували у стані середньої тяжкості. В прокуратурі при цьому публікують фото будівлі з розбитим вікном.

Фото: Херсонська обласна прокуратура

Крім того, повідомляється, що до лікарні звернулася 39-річна жителька селища Веселе Новокаховської громади, яка ввечері 29 липня постраждала внаслідок ворожого мінометного обстрілу. У неї діагностували поранення спини та плеча.

Нагадаємо, що згідно ранкової інформації від ОВА, за добу 29 липня в Херсонській області росіяни здійснили 69 обстрілів, випустивши 313 снарядів. Було відомо про поранення двох людей.